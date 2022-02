Wylde Flowers e Gibbon: Beyond the Trees in esclusiva su Apple Arcade

Il mese di febbraio porta alcune novità dal mondo Apple Arcade: Wylde Flowers e Gibbon: Beyond the Trees saranno a breve disponibili in esclusiva sulla piattaforma.

Ecco tutti i dettagli:

Wylde Flowers

Studio Drydock, un nuovo team di sviluppatori in Australia, lancerà il suo primo progetto, Wylde Flowers, in esclusiva su Apple Arcade. Creato da Amanda Schofield e Alex Holkner (insieme 20 anni di esperienza presso Electronic Arts, al lavoro su titoli come The Sims), Wylde Flowers di Studio Drydock è simulatore di vita da fattoria con un pizzico di magia.

Gibbon: Beyond the Trees

Creato dagli sviluppatori indipendenti austriaci, due volte vincitori dell’Apple Design Award (con Old Man’s Journey ed ELOH), l’ultimo gioco di Broken Rules, Gibbon: Beyond the Trees, è una nuova e bellissima avventura ecologica, disegnata a mano, che affronta il tema delle problematiche ambientali globali e del loro impatto sulla vita dei gibboni.

Oltre a questi due titoli “Arcade Original”, anche due “Capolavori dell’App Store” saranno presto disponibili sulla piattaforma, sempre senza pubblicità e senza acquisti in-app: i giocatori potranno dimostrare di essere degli abili costruttori di ponti in Bridge Constructor+ o potranno creare la loro difesa perfetta in uno dei più popolari giochi di tower defense con Bloons TD 6+.