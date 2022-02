Uomini e Donne, per Luca Salatino ‘incidente hot’ in esterna – VIDEO

‘Incidente hot’ per Luca Salatino durante un’esterna con la nuova corteggiatrice Soraya. Il tronista di Uomini e Donne, durante l’incontro, è stato così attratto dalla ragazza che si è teneramente eccitato. Imbarazzatissimo ha preso un cuscino per coprire la sua ‘felicità’ (si fa per dire).

Dopo la messa in onda dell’esterna, ancora imbarazzo in studio. “In questo caso Luca non c’è bisogno di chiedere come sia andata, no?“, ha detto Maria De Filippi divertita per l’accaduto. “È stata un’esterna di conoscenza. Immaginate la seconda, la terza e la quarta esterna…“, ha detto scherzando il giovane tronista, che non riesce a guardare Soraya in studio per l’imbarazzo. Ecco il video: