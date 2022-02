La seconda eiaculazione è avvenuta fuori e nel preservativo ma…

Buonasera. Il giorno del presunto picco ho avuto un rapporto con il mio ragazzo. Circa mezz’ora prima del rapporto ci è stata un eiaculazione in seguito a una masturbazione. Dopo essere venuto si è rivestito senza pulirsi curatamente. Mezz’ora dopo abbiamo avuto un rapporto protetto dall’inizio alla fine. Durante il rapporto mi sentivo molto bagnata (visto il periodi di presunto picco), il mio ragazzo ha eiaculato all’esterno mentre usciva dalla vagina. Il motivo dell’ansia è il seguente. Controllando il preservativo (gonfiandolo) non presentava nessun foro ma sui peli pubici del mio ragazzo c’erano alcune macchiette bianche. Posso stare tranquilla che il rapporto non sia a rischio? O può essere che era sperma dell’eiaculazione precedente ancora vivo (circa mezz’ora prima)? Oppure è lo spera uscito in quel momento? Ma ripeto la seconda eiaculazione è avvenuta fuori dalla vagina e nel preservativo. Chiedo chiarezza perché sono agitata dovrebbe tornarmi il ciclo oggi

Anonima, 22 anni

Cara Anonima,

avete fatto bene ad usare il preservativo dall’inizio alla fine in modo da evitare rischi indesiderati. Le macchie di cui parli potrebbero anche essere legate alla tua eccessiva lubrificazione. Se il preservativo era indossato bene e non presentava dei fori è difficile che lo sperma potesse uscire. Inoltre hai specificato che la seconda eiaculazione è comunque avvenuta fuori. Per lo sperma pregresso, solitamente se esposto all’aria o a superfici esterne non sopravvive a lungo se non per pochi istanti e tende quindi a solidificarsi.

Cerca di stare tranquilla, perchè le irregolarità del ciclo sono correlate il più delle volte a stati di forte stress emotivo come agitazione e ansia.

Sicuramente per il futuro rispettare le norme igieniche e tutelare il secondo rapporto come avete, in realtà, già fatto vi mette al riparo da grandi preoccupazioni.

Un caro saluto!