Moon Knight, rilasciato il nuovo teaser al Super Bowl – VIDEO

Marvel ha rilasciato il nuovo teaser di Moon Knight. Le immagini inedite con Oscar Isaac sono state svelate durante il Super Bowl, l’evento sportivo statunitense più importante dell’anno ma anche palcoscenico della musica e del cinema. In questa occasione, infatti, vengono svelati nuovi contenuti di film attesi dell’anno.

LA STORIA

La serie in sei episodi segue Steven Grant, tranquillo impiegato di un negozio di souvenir in un museo egizio. Spesso, però, ha dei vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven, infatti, scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con Marc Spector. Spector è un mercenario entrato in contatto con la reliquia di un dio lunare dell’Antico Egitto. Khonshu, questo il nome della divinità, gli ha promesso i poteri per trasformarsi nel temibile Moon Knight. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse e sopravvivere a un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

IL CAST

Nel cast, oltre a Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy.

Alla regia ci sono Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer.

DATA DI USCITA

Moon Knight debutta il 30 marzo su Disney+.

IL NUOVO TEASER