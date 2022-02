Le donne di ‘LOL – Chi Ride È Fuori 2: “La comicità non ha sesso”

Prendete fiato, riscaldate anche il più piccolo muscolo del corpo perché ci sarà ancora una volta da ridere (e tanto). Prime Video ha presentato oggi la seconda stagione di ‘Lol: Chi ride è fuori’, il comedy show Amazon Original italiano che, dopo il successo della prima stagione, vedrà sfidarsi nel corso delle sei puntate a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudicherà il premio di 100mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta. “Per me la comicità non ha sesso e non bisogna avere paura di sembrare cretini o cretine”, ha detto Virginia Raffaele alla Dire. “Siamo cinque fantastiche cretine. L’essere cretini, per come lo siamo noi, è un vantaggio e un grande valore. Nessuna si è tirata indietro nel dimostrare di esserlo con fierezza. Non ci ha sfiorato l’idea di passare per stupide solo perché siamo donne”, ha aggiunto Alice Mangione. Per Tess Masazza “la comicità è autoironia, io metto in scena delle situazioni in cui mi prendo in giro. Non ho mai avuto la sensazione di sentirmi ridicola. Io più riesco a prendermi in giro e a far ridere più per me diventa motivo di orgoglio”. Le ha fatto eco Diana Del Bufalo: “Non mi fa ridere chi si prende troppo sul serio, preferisco le donne autoironiche”. A loro si è aggiunto Maccio Capatonda che, con la sua ironia, ha detto: “Anche per me la comicità non ha sesso. L’unica differenza è l’organo sessuale”. Per tutti i concorrenti è stata un’esperienza divertente ma anche molto difficile. “Ho una certa età e ho sottovalutato lo sforzo fisico per non ridere”, ha raccontato Corrado Guzzanti. “Al di là delle risate ho avuto paura che la mia faccia si modificasse da sola. Avere i miei idoli attorno e non poter ridere è stato tremendo”, ha ricordato Maccio. Tra le novità di quest’anno Frank Matano nel ruolo di co-conduttore, al posto di Mara Maionchi, al fianco del conduttore Fedez nella control room. Ma anche il ritorno (attesissimo) di Posaman, l’indimenticabile supereroe messo in scena da Lillo nella prima stagione di ‘LOL’ accompagnato dalla battuta: “So’ Lillo”. “E’ stata una liberazione entrare a ‘LOL’ ridendo. Da concorrente è stata una vera sofferenza non ridere. Vedendo la prima stagione mi sono accorto di aver fatto delle facce stranissime, davvero brutte”, ha detto Lillo. La seconda stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori’ è prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy e sarà disponibile dal 24 febbraio in esclusiva su Prime Video, in più di 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale.