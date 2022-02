Tommaso Paradiso svela la tracklist del suo disco. Mistero sull’unico feat

Tommaso Paradiso ha annunciato la tracklist ufficiale di “Space Cowboy”, il suo primo disco da solista in arrivo su tutte le piattaforme il 4 marzo. Il cantautore sceglie i social per svelare i titoli degli 11 brani creati per l’esordio senza i Thegiornalisti. Resta avvolta nel mistero l’unica collaborazione del progetto. È inserita in “Amico vero” e sarà rivelata più avanti.

Ecco la tracklist

Guardati Andare Via Amico Vero feat. TO BE ANNOUNCED Magari No Lupin La Stagione del Cancro e del Leone Space Cowboy È Solo Domenica Silvia Tutte Le Notti Vita Sulle Nuvole

La pubblicazione di “Space Cowboy” è stata anticipata dai singoli “Magari No”, “La Stagione del Cancro e del Leone”, “Lupin”, “Ma Lo Vuoi Capire”, “I nostri anni” e “Non avere paura”.