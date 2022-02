Michelle Hunziker e Trussardi: “Quando chiudo la porta di casa il dolore rimane”

Pesa ancora la separazione da Tomaso Trussardi per Michelle Hunziker. È la stessa showgirl a rivelarlo da le pagine de Il Corriere della Sera.

“Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo- racconta la 45enne- sono difficili da superare perché ti senti fallita”. Difficile andare oltre dopo dieci anni di matrimonio e due figlie: “Mi ritengo fortunata– dice- perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane“.

La Hunziker debutta stasera su Canale 5 con il suo one woman show in due puntate, “Michelle Impossibile”. Tanti gli ospiti che la accompagneranno: da Ilary Blasi a Maria De Filippi, da J-Ax a Ambra. “Ho voluto tutti i miei amici– spiega Michelle- persone a cui voglio bene. Non mi serve l’ospitone che viene a fare la sua parte e se ne va. Credo sia bello far vedere al pubblico cosa c’è di autentico nelle persone che hanno lavorato con me, mostrare un rapporto sincero. Verranno le persone che sono parte fondamentale della mia vita, come mia figlia Aurora“.

Nonostante tutto, Michelle crede ancora nell’amore? “Sì, di brutto”.