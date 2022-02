Stefano De Martino a Sanremo come Amadeus? “Ci andrò quando avrò i capelli bianchi”

Salire sul palco del Teatro Ariston per condurre il Festival di Sanremo è il sogno di tutti, anche quello di Stefano De Martino. Il conduttore di Stasera tutto è possibile, presentando il comedy show non si tira indietro alla domanda di chi gli chiede se un giorno si vede nella città dei fiori, magari seguendo le orme di Amadeus che ha sostituito alla guida del programma di Rai 2.

“Era difficile replicare quello che faceva Amadeus che, a differenza mia, ha tantissime ore di volo, io sono un esordiente. Così ho lasciato perdere, non ho più guardato nulla e, nonostante il rischio di arrivare impreparato al programma, ho deciso di trovare una strada più congeniale al mio modo di essere. Essendo subentrato ad Amadeus dopo 4 edizioni diSTEP– dice Stefano-per Sanremo ce ne vorrebbero almeno 8″. Poi la battuta: “A Sanremo ci devo arrivare con i capelli bianchi”.

Il 32enne non esclude, inoltre, un ritorno ad Amici di Maria De Filippi: “È una cosa che viene decisa a ridosso della partenza ma, in caso mi arrivasse la proposta, non potrei dire di no”.

Stasera tutto è possibile è tornato in tv ieri sera, inaugurando una nuova stagione piena di sorprese e ospiti. Tra i nomi che passeranno dal palco Stash, Andrea Pucci, Angelo Pintus, Emanuele Filiberto, Cristina D’Avena e il Mago Forest.