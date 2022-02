Video | Brindisi in napoletano per Tom Holland: l’insegnante è Frank Matano

Arrivato in Italia per promuovere il nuovo film ‘Uncharted’, tra un appuntamento e l’altro, Tom Holland ha anche brindato in napoletano.

Ad insegnargli il vero brindisi tradizionale è stato Frank Matano durante un’intervista. Trascinato dalla simpatia del presentatore napoletano, l’attore non si è tirato indietro:

TOM HOLLAND BRINDA IN DIALETTO CON FRANK MATANO pic.twitter.com/erGc80RJGB — Marvel Fans IT (@MarvelFansIT) February 16, 2022

Il ritorno di Matano a Lol

Tra i prossimi appuntamenti di Frank Matano, ci sarà dal 24 febbraio su Prime Video, ‘Lol’. Matano prenderà il posto di Mara Maionchi in qualità di nuovo co-conduttore del programma al fianco di Fedez nella control room.