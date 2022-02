Fare sesso o fare l’amore?

Il sesso e l’amore possono essere due facce della stessa medaglia.

Inevitabilmente fare l’amore porta con se immagini romantiche di due persone che si uniscono insieme in un atto intimo che coinvolge il cuore corpo e mente. Il fare sesso invece evoca immagini più forti di due persone che si uniscono in un rapporto al fine del soddisfacimento di entrambi. L’atto sessuale in se porta infatti al soddisfacimento di una pulsione.

Nell’immaginario comune il fare sesso è relegato anche a contesti non coniugali, unioni occasionali.

Le bambine crescono con il mito del principe azzurro e man mano che diventano adulte, fantasticano sul rapporto d’amore che instaureranno. Per i maschietti è un po’ diverso. Nello specifico sembra che loro siano mossi dal bisogno di trovare conferme rispetto alla propria virilità e questo spesso viene associato al numero di partner che riescono ad avere . Nella fase adolescenziale questo bisogno di conferme oltre alla parte psicologica affonda le sue radici anche nei cambiamenti biochimici e morfologici per poi comunque evolvere in fase adulta in una qualità della relazione sessuale.

Ma è davvero così diverso l’amore ed il sesso, e soprattutto l’uno esclude l’altro?

Alberoni dice “Nel grande amore erotico non si cercano e si uniscono solo i corpi, si cercano e si completano anche le intelligenze.” . Questa frase traduce che mente e cuore sono implicati entrambe.

L’attrazione tra due persone avviene in primo istanza attraverso lo sguardo. Successivamente sia nell’uomo che nella donna si innescano vari meccanismi che portano a poi a compiere l’atto. Allo stesso modo il meccanismo dell’innamoramento.

Alcune persone riescono a fare una distinzione netta tra amore e sesso, per altre sono strettamente legati. Probabilmente in età più giovane complice la voglia di fare esperienza e sperimentarsi fare sesso è una prerogativa. Man mano che le relazioni si vanno consolidando e subentra l’innamoramento tutto può trasformarsi in amore. Il fare l’amore infatti oltre all’atto sessuale richiede un sentimento. L’atto del fare l’amore porta con se la procreazione, letteralmente entrare nell’altro sia fisicamente che mentalmente. In una fase più matura di un rapporto queste condizioni danno vita a quella che poi è la famiglia. La sessualità, infatti, non è per definizione “predatoria” e non può essere intesa come funzione solo di scarico della tensione, ma anche di reciprocità affettiva (Fornari F, 1975, Genitalità e cultura. Feltrinelli, Milano).

Tuttavia ci sono coppie nelle quali fare sesso esula da quello che è il rapporto d’amore in se, mettendo al primo posto il soddisfacimento sessuale, alle volte anche con relazioni fuori dalla coppia.

Fare l’amore o fare sesso è una scelta personale, dettata dal proprio essere, dalle esperienze, bisogni e modo di vivere. Come tutte le scelte non esiste quella giusta o sbagliata. Bisogna ascoltare se stessi e capire cosa è meglio.

Dubbi e domande:



Anonima,

Secondo voi è esagerato fare sesso tutte le sere?…

Sofia, 65 anni

Mi chiedo se è normale alla mia età avere un forte desiderio di intimità?…

Anonima, 19 anni

Fare l’amore è diventata quasi una fobia…

In questa puntata di “Sex and the City” si discute se sia il caso di fare sesso al primo appuntamento….