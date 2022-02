A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (18 febbraio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le uscite più attese i progetti di Elisa e Giusy Ferreri.

I singoli

“Hummer” è il nuovo singolo di Peppe Soks. Il brano, che sancisce la collaborazione con Columbia Records Italy/Sony Music Italy, “È una traccia esplosiva, parla di strada ma in maniera spensierata. Zero problemi, zero pensieri, sono in giro a divertirmi sopra un’Hummer”. Il singolo è stato anticipato da un racconto, composto da 4 episodi pubblicati su Instagram, in cui ha presentato ai fan la realtà che vive ogni giorno, condividendo i luoghi a cui appartiene, dalla sua casa alle strade di Salerno, un nuovo percorso che parte però dagli amici di sempre, dal suo quartiere, fino all’arrivo nella grande famiglia Sony Music Italy.

“Brillantini” è il nuovo singolo di VV, “una ribellione pacifica alla noia, alle cattive abitudini e alla tristezza”. L’artista scaraventa, senza mezzi termini, l’ascoltatore in un mondo 3d lo-fi allucinogeno fatto di colori esuberanti e psichedelici.

“Good day” è il singolo di Vettosi, prodotto da Ceru167 e Dat Boi Dee, che segna il ritorno del giovane rapper napoletano. “Good Day è il momento in cui ti soffermi a notare i dettagli che ti sfuggono – racconta Vettosi – È essere consapevoli del male e del bene e saperli riconoscere. È essere presenti nell’attimo e vivere il momento. Good Day per me è dare libero sfogo a chi sei, senza guardare e dar peso a quello che ti circonda. È stata scritta tempo fa ma ho avuto modo di rivederla e riscriverla per far capire alle persone chi sono e cosa provo e vivo in questo momento”.

“Delacroix” è il nuovo singolo di Dodicianni, al secolo Andrea Cavallaro, in uscita per Nevada Inc. su distribuzione Believe Music. Il brano “nasce da quei momenti di riflessione notturna, quando arrivi a casa e sei ancora stordito dalla complessità della vita”, racconta Dodicianni. “Il protagonista della canzone- continua- vaga per le strade semideserte di Parigi, stonato dopo una serata trascorsa fra locali e assalito da domande ossessive, pensieri che rimbalzano nella testa, timori e paure che si mescolano al desiderio di vivere”.

“Mama” è il singolo del cantautore italo-tedesco Fonni. Il brano parla della noia da piccola città e la voglia di spezzare la catena della routine, diventata insostenibile. Il pezzo ruota intorno a un gioco di parole in cui la figura genitoriale diventa il simbolo di un legame amaro e insostituibile con la propria infanzia e la propria storia. Come una culla da abbandonare, si scappa dalla propria città in modo violento e infantile per riuscire a diventare adulti.

Riva ed Edo pubblicano “Buio” per Futura Dischi. Il singolo segna il sodalizio musicale tra il giovanissimo cantautore e la band napoletana dopo le rispettive partecipazioni all’ultima edizione di X Factor. Il brano è l’urlo liberatorio di chi vuole uscire dal buio per dire a tutti: “eccomi, sono qui, e sono fiero di essere come sono”. Un dialogo con sé stessi, un viaggio nelle proprie paure che si conclude con la voglia di gridare, di accettarsi per come si è, con orgoglio e gratitudine.



I dischi

Fresca del secondo posto a Sanremo 2022, Elisa pubblica il doppio album “Ritorno al futuro”. Una collezione di brani – in italiano e inglese- e collaborazioni che comprendono nomi del calibro di Jovanotti, Mace, Shablo, Elodie, Giorgia, Rkomi, DRD, Venerus, Michelangelo e Don Joe. Ad anticipare il progetto i singoli “Seta”, “O forse sei tu” e “Quello che manca”.

“Cortometraggi” (Columbia/Sony Music) è il nuovo album di inediti di Giusy Ferreri. Il progetto, in arrivo a 5 anni dal precedente “Girotondo”, è stato anticipato da “Miele”, brano con cui l’artista è stata in gara al 72esimo Festival di Sanremo, e il singolo “Gli Oasis di una volta”. Sono tanti gli artisti e autori che hanno prestato la propria penna e il proprio talento a questo nuovo progetto musicale di Giusy. Tra gli autori dei brani Giovanni Caccamo (autore di “Cuore Sparso”), Marco Masini, che torna a scrivere per Giusy in “Il diritto di essere felice”, Bungaro (autore del brano “Causa effetto”), e Gaetano Curreri, tra gli autori (insieme a Piero Romitelli, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e la stessa Giusy Ferreri) del primo singolo estratto. Il disco, inoltre, è chiuso da “Ricordo”, brano scritto dalla stessa Giusy Ferreri.

Esce stanotte “THB I”, il repack dell’album d’esordio dei THELONIOUS B., disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (cd autografati) per Thaurus Music. Dopo l’esordio con THB – il primo album ufficiale che ha registrato un incredibile successo totalizzando oltre 40 milioni di stream sulle piattaforme digitali – il collettivo completa il proprio immaginario. Più che un un disco, THB è stato un vero e proprio romanzo di formazione, il diario di bordo di un viaggio iniziato nel 2019 entro le quali sono state fissate le coordinate non solo geografiche ma anche stilistiche ed umane del movimento (del quale fanno parte grafici, registi e produttori). Ad un anno di distanza dal loro ultimo lavoro, questo repack è il completamento spirituale del percorso che ha portato i Thelonious B. da Roma, città degli esordi, a Milano, capoluogo del lavoro, sino a Napoli\Aversa, centro nevralgico della passione dove il disco è stato chiuso e sono stati girati la maggior parte dei video. Insieme alle 12 tracce originali, trovano spazio 6 nuove canzoni dal sapore più intimista e riflessivo, poste in cima alla scaletta come la prefazione aggiunta da un autore una volta concluso il proprio libro.