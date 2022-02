Tra baci a stampo e abbracci, Michelle e Eros fanno sognare i fan

L’incontro tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti andato in onda ieri sera su Canale 5, ha emozionato i fan. I due ex, che hanno una figlia in comune, Aurora, si sono ritrovati nel programma ‘Michelle Impossible’ e l’affetto sincero tra i due è subito venuto fuori, catturando l’attenzione del pubblico che poi ha riversato commenti entusiasti sui social.

“Ma come mai sono vent’anni che ogni santo giorno scrivono che io e te torniamo insieme?“ ha detto la conduttrice all’ex marito. “Devono parlare, ma non solo di noi. La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla?”, ha replicato lui. Poi Michelle e Eros, hanno spiegato che sono tornati sul palco insieme dopo 20 anni “per coronare questa amicizia”. L’affetto e la contentezza di essersi ritrovati sotto i riflettori, hanno fatto scattare anche un bacio ‘a stampo’ tra i due, poi Ramazzotti si è esibito sulle note di ‘Più bella cosa’, brano nato anni fa e dedicato proprio alla Hunziker.