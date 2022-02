Tommaso Zorzi insultato in diretta radio: “Viene voglia di tirargli una cinghiata sulla bocca”

Commenti che hanno sollevato numerose polemiche quelli su Tommaso Zorzi, tirato in ballo durante una diretta su Radio Globo. Nel corso del talk show ‘Torre di Controllo’, condotto da Andrea Torre, Daniele Capezzone, Giovanni Lucifora e Alberto Gottardo, quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni contro il vincitore del Grande Fratello 5.

Al centro del dibattito, l’episodio che ha visto Tommaso Zorzi fermato dalla polizia perché, avendo una borsetta, era stato scambiato per uno scippatore. Tommaso aveva raccontato sui social quanto accaduto, sottolineando come nel 2022 sia errato ritenere che una borsa sia un oggetto puramente femminile.

Nel corso della diretta radio, Gottrado ha polemizzato sulle parole di Tommaso, utilizzando parole discutibili che non sono passate inosservate.

“Basta con l’omofobia, uno così ti può stare sui coglioni non perché è ric***ne ma perché è un imbecille? Posso pensare che questo mi stia antipatico perché dice di non avere la patente perché non gli fanno guidare una Rolls-Royce a scuola guida e lui le auto della scuola guida non le guida? Mi viene voglia di tirargli una cinghiata sulla bocca. Non in quanto omosessuale, può accoppiarsi per quanto mi riguarda se sono consenzienti anche con dei termosifoni. Ma in quanto uno che va in giro a far polemiche sul lavoro di tre poliziotti, possono girarmi le palle, oppure no?“.

Le affermazioni di Gottardo hanno sollevato numerose polemiche sul web, tanto che il sito di Radio Globo ha crashato per i numerosi accessi contemporanei.

Avvisato dai fan, Tommaso ha risposto agli attacchi su Instagram:

“Un discorso intelligente che mi ha dedicato un conduttore di Radio globo. A parte la stronzata della Rolls-Royce sicuramente letta su Facebook, è normale mettere un soggetto così davanti a un microfono e per giunta in diretta?”