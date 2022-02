Buongiorno,

innanzitutto vi ringrazio per questo spazio e per l’attenzione. Dieci giorni fa ho avuto un rapporto non protetto di pochi secondi con il mio ragazzo a causa di un preservativo rotto, successivamente ne ha messo uno nuovo ed è venuto molto dopo e fuori. Di li a due giorni io aspettavo le mestruazioni che mi sono effettivamente arrivate, regolari e abbondanti. volevo chiedere se nonostante il ciclo regolare c’era un rischio di gravidanza poiché c’è stato quel poco tempo di rapporto non protetto. Cioè è possibile… anche se non fossi in periodo fertile e lui non sia venuto dentro (anche perché il preservativo rotto era proprio all’inizio dell’atto)? sono un po’ preoccupata. In più è da una settimana che ho fastidio/tensione al basso ventre cosa che spero sia dovuta ad alcuni farmaci che ho preso per curare un raffreddore e ansia (sono un soggetto abbastanza ansioso) per un esame universitario che avrò a breve. Ho comprato comunque un test di gravidanza nel caso avessi un ritardo delle mestruazioni successive. Vi ringrazio ancora per la disponibilità.