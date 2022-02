‘Ritorno al futuro’ con Elisa: tracklist e featuring del nuovo album

Dopo 3 anni da “Diari Aperti”, esce oggi il nuovo disco di Elisa, ‘Ritorno al Futuro / Back to the Future‘. Il doppio album, uno in italiano e uno in inglese inglese, contiene anche il singolo classificatosi secondo a Sanremo 2022 ‘O forse tu’.

Nella versione digitale, inoltre, saranno presenti due canzoni in esclusiva ‘On me’ e ‘Shout’, per un totale di ben 27 brani.

‘Ritorno al Futuro / Back to the Future‘ vede alcune collaborazioni della cantante triestina con altri artisti. Oltre ai featuring con Jovanotti, Elodie, Giorgia e Roshelle, nel disco hanno collaborato diversi produttori, tra cui Mace, Michelangelo, Shablo e Elisa stessa.

‘Ritorno al Futuro / Back to the Future‘

TRACKLIST

Ritorno al futuro:

1. A tempo perso, prod. Sixpm

2. Seta, prod. DRD

3. Come sei veramente, prod. Andrea Rigonat – add. Prod. Michelangelo

4. O forse sei tu, Prod. Andrea Rigonat

5. Litoranea, Prod. Elisa & Mace

6. Quello che Manca (con Rkomi), prod. Sixpm

7. Luglio (con Elodie, Giorgia, Roshelle), prod. Elisa & Mace

8. Come te nessuno mai, prod. Andrea Rigonat

9. Non me ne pento, prod. Don Joe

10. Palla al centro (con Jovanotti), prod. DRD

11. Chi lo sa, prod. Andrea Rigonat

12. Quando arriva la notte, prod. Mace & Venerus

Back to the future:

1. Show’s Rolling, prod. Elisa, Marz & Zef

2. Let me, prod. Elisa

3. Drink to me, prod. Elisa, Marz & Zef

4. I feel it in the earth, prod. Elisa

5. Ordinary Day, prod. Andrea Rigonat

6. Tears may roll down now, prod. Elisa & Andrea Rigonat

7. Fuckin’ believers, prod. Elisa

8. Hope, prod. Elisa & Stevie Aiello

9. Domino, prod. Elisa & Sixpm

10.Like I want you, prod. Shablo & Elisa

11.My mission, prod. Elisa

12. Fire, prod. Elisa, Marz & Zef

13. Let it go to waste on me, prod. Elisa

ESCLUSIVE DIGITALI:

– On me

– Shout