Elettra Lamborghini chiede di censurare parte dell’intervista rilasciata a ‘Belve’

Elettra Lamborghini VS Rai. La cantante sarebbe dovuta essere l’ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve su Rai2. Ma qualcosa è andato storto. Dopo una lunga discussione tra l’agente di Elettra e la produzione del programma, la Rai ha deciso di non mandare in onda l’intervista. La Lamborghini ha chiesto di censurare parte della chiacchierata che – secondo Dagospia – riguarderebbe la sua sessualità.

“Mi fa impazzire quando uno arriva, si siede, firma la liberatoria, conosce il programma e le regole di ingaggio, risponde alle domande, dettaglia e poi ti fa chiamare dall’agente: ‘Questo lo tagli’. Voglio dire a tutti: è inutile che fate chiamare in Rai“, ha detto Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, ai microfoni di TvBlog. “Su Rai2 mai sono stata condizionata dai direttori, né sulla scelta degli ospiti, né sulle domande. E non è una cosa scontata, te lo assicuro. La mia libertà – ha continuato la conduttrice – è garantita dalla rete e questa è una cosa fondamentale. Figurati se mi metto paura per gli ospiti che mi chiamano e mi chiedono di tagliare. È un viziaccio pensare di fare l’editing dei programmi. La regola di ingaggio è: io non ti do le domande prima, neanche se mi ammazzi. Per un principio giornalistico, ma anche perché il programma si base sulle reazioni autentiche dell’intervistato“. La Fagnani ha poi concluso: “Purtroppo gli ospiti li abbiamo abituati ad essere viziati. Se l’intervista va in onda, ci va per come è stata girata, altrimenti non va proprio in onda. Preferisco che l’intervista non vada in onda piuttosto che stare ai diktat di chi prima parla e poi si pente”.