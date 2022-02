Ascoltare Donda 2 di Kanye West costerà circa 200 dollari: ecco perché

Saranno disposti i fan a spendere oltre 200 dollari per ascoltare il nuovo album di Kanye West? Lo sapremo il 22 febbraio, quando uscirà il disco. Certo è, che quella fatta dal rapper a coloro che aspettavano l’uscita di Donda 2, non è proprio una bella sorpresa.

Kanye West contro il “sistema oppressivo”

Per combattere “il sistema oppressivo” delle piattaforme di streaming infatti, West ha deciso che la sua ultima fatica si potrà ascoltare solo Stem Player, dispositivo lanciato e brevettato proprio da lui. Si tratta di un apparecchio tascabile che, oltre a far ascoltare musica permette anche di personalizzarla con remix e l’utilizzo di diverse basi. Il costo è di 200 dollari più 10 per le spese di spedizione.

Una presa di posizione importante ma che mette in difficoltà i fan. “Donda 2 sarà disponibile solo sulla mia piattaforma, lo Stem Player, non su Apple, Amazon, Spotify o Youtube. Gli artisti oggi ricevono appena il 12% dei soldi realizzati dall’industria. È arrivato il momento di liberare la musica da questo sistema oppressivo. È arrivato il momento di prendere il controllo e costruirci il nostro”, ha scritto Kanye West.

