Buongiorno, assumo la pillola, ma non riesco ugualmente a sentirmi tranquilla e mi rimangono alcune domande a cui non riesco a trovare risposte chiare: quanto è sicura la pillola? qual è il contraccettivo più sicuro? Cosa succede se la si dimentica o se si vomita subito dopo? Cosa devo fare se mi viene prescritto un antibiotico che interferisce con la pillola? Grazie di cuore per il vostro tempo

Anonima

Cara Anonima,

il contraccettivo orale ha una efficacia molto elevata se assunta con continuità e senza particolari interferenze. Sarà il ginecologo a scegliere la pillola più adatta alla tua specifica anamnesi dopo aver prescritto delle analisi più approfondite. Ogni contraccezione ha dei vantaggi o svantaggi, ma la scelta viene effettuata tendenzialmente in funzione delle tue specifiche esigenze e della tollerabilità e funzionalità del tuo organismo.

Ad esempio i contraccettivi ormonali sono sicuri e affidabili, permettono di avere rapporti completi senza utilizzare una ulteriore contraccezione di barriera riducendo sensibilmente i rischi per un concepimento.

Però non proteggono dalla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, per cui potrebbe essere importante per una prevenzione più completa aggiungere anche il preservativo, soprattutto se non si hanno rapporti stabili.

Se avvengono dimenticanze della pillola è possibile assumere una pillola aggiuntiva entro le 12 ore dalla dimenticanza in modo da non interferire sulla efficacia contraccettiva. La stessa cosa può avvenire se si verificano casi di diarrea o vomito entro le 4 ore dall’assunzione della pillola.

Premettendo che è sempre bene distanziare l’assunzione di più farmaci per evitare sovrapposizioni, va ribadito che non tutti i farmaci necessariamente interferiscono con l’efficacia della pillola. Sarà importante avvertire il medico del principio attivo della pillola che assumiamo in modo da prescrivere il farmaco più adatto.

In alcuni casi viene specificato di utilizzare durante l’assunzione del farmaco e per i successivi 7 giorni, una contraccezione di barriera per avere maggiore tutele.

Hai fatto bene a porre tutte queste domande, e se hai altri dubbi puoi anche confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento, la sessualità non deve essere un tabù e solo l’informazione può garantirci degli strumenti validi per arginare dubbi e preoccupazioni.

Un caro saluto!