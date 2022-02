Gemitaiz torna live con il Summer Tour 2022. Tutte le info

GEMITAIZ è pronto a tornare live in estate, calcando i maggiori palchi italiani. Il rapper ha annunciato le date di “GEMITAIZ SUMMER TOUR 2022”, che partirà il 18 giugno proprio dalla sua città, Roma.

I biglietti per tutte le date sono disponibili da oggi su www.ticketone.it

I concerti estivi di Gemitaiz, durante i quali sarà accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, saranno l’occasione per ascoltare e cantare, per la prima volta live, i brani contenuti nell’ultimo episodio del suo mixtape, “QVC – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9”, e non solo.

GEMITAIZ SUMMER TOUR 2022 – Le date

18 GIUGNO 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

28 GIUGNO 2022 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

5 LUGLIO 2022 – LEGNANO (MI) – RUGBYSOUND

6 LUGLIO 2022 – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

9 LUGLIO 2022 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA FESTIVAL

16 LUGLIO 2022 – BRESCIA – ARENA CAMPOMARTE

22 LUGLIO 2022 – CATANIA – CATANIA SUMMER FEST (VILLA BELLINI)

17 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR)

27 AGOSTO 2022 – PRATO – PRATO È SPETTACOLO