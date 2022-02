GF Vip 6, la regia prende in giro Alex Belli: il VIDEO è virale

Può piacere o meno, ma Alex Belli è uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6. Nonostante le polemiche per il suo rientro post-squalifica, l’attore ha monopolizzato le telecamere della casa, con almeno una delle due regie sempre fisse su di lui.

Ma l’attenzione su Alex può essere anche goliardica. Come dimostrato in una clip diventata virale, dove il gieffino è stato un po’ canzonato dalla regia.

In un momento di ‘pathos’, l’attore si era rifugiato nella stanza blu rimuginando probabilmente sullo scontro avuto con Soleil lo scorso sabato.

Sdraiato sul letto, in silenzio, con lo sguardo nel vuoto. Dopo un’inquadratura fissa sul suo volto, la regia si è spostata sul famoso cuscino di Francesca Cipriani, che ritrae la faccia della showgirl con un’espressione perplessa. Il video è diventato virale su Twitter, con migliaia di visualizzazioni e commenti ironici.

comunque c’è qualcuno in regia che proprio lo odia 💀#gfvip pic.twitter.com/SOuVNNS7ow — ludovica (@vocidistratte) February 20, 2022

Non è la prima volta che il cuscino di Francesca rompe la tensione in momenti cruciali del Gf.

Grazie alla sua posizione nella stanza blu, è entrato più volte a far parte, involontariamente o meno, delle riprese della regia.