Sanremo, Fiorello: “Amadeus farà il quarto e il quinto Festival” – VIDEO

Amadeus, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio, ha dichiarato: “Il Festival di Sanremo di nuovo l’anno prossimo? Forse sì, forse no. È stato il mio triplete. Quest’anno ho vissuto il Festival di Sanremo come una gioia, avvertivo aria di normalità, l’anno scorso surreale, uscivamo dalle prove alle 10 di sera e c’era il deserto, questo è stato più simile al primo, avere il teatro pieno è stato di grande impatto, è stato un po’ come nel 2020“. Il conduttore ha poi concluso: “Non lo so se farò il quarto, adesso capiamo, vedremo. Sanremo si deve fare con entusiasmo e consapevolezza, con il cuore direi sempre sì. Mio figlio? Un consiglio me l’ha dato, ma non posso dirlo. Per me è stato importante avere vicino mia moglie e mio figlio, erano un punto di riferimento. È stato mio figlio al secondo giorno a spiegarmi cos’era il FantaSanremo“.

Durante l’intervista, è arrivata una telefonata inaspettata. “Vi stavo guardando, ho voluto provare a vedere se aveva il cellulare con sé. Amadeus farà il quarto e anche il quinto e io ci sarò sempre, anzi vado due mesi prima“. Queste le parole di Fiorello che ha sorpreso i telespettatori con questo annuncio.

