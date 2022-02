Mahmood e Blanco conquistano il doppio disco di platino con ‘Brividi’

Inarrestabili Mahmood e Blanco! ‘Brividi‘, il brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, è stato certificato doppio disco di platino.

È solo l’ultimo di una lunga serie di successi per la canzone, da tre settimane consecutive il singolo più venduto in Italia all’interno della classifica Fimi / GfK. Inoltre, ‘Brividi’ è da due settimane al primo posto nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio, ancora in vetta su tutte le piattaforme digitali e in posizione numero 15 della Billboard Global 200, la chart dei pezzi più ascoltati e comprati al mondo.

Presentato sul palco più prestigioso d’Italia con un’esibizione straordinaria, il brano è stato il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream nelle prime 24 ore di release, un record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma (dove oggi è al #95).

BRIVIDI è ancora al #1 su Spotify, dove attualmente conta oltre 43 milioni di stream, e ha esordito in posizione #1 nella Top Songs Debut Global di Spotify (settimana 4-6 Febbraio).

A questi risultati si sommano le oltre 30 milioni di visualizzazioni realizzate dal videoclip ufficiale, girato ad Amsterdam e diretto da Attilio Cusani, in cui i protagonisti sfrecciano in libertà sulle bici di diamanti realizzate per loro con cristalli Swarovski, puntando al cielo.