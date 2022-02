WeDoIt, Do Agency presenta 24 nuovi volti del cinema italiano tra sogni e opportunità

Una nuova generazione di giovani attori e di attrici con tanti sogni nel cassetto e ‘fame’ negli occhi. Ieri, lunedì 21 febbraio presso lo spazio poliedrico Industrie Fluviali di Roma, sono stati presentati in anteprima ai casting director del settore audiovisivo, i nuovi talenti della DO Cinema, la talents factory di Daniele Orazi, il manager degli artisti il cui lavoro è da sempre caratterizzato da un attento scouting rivolto ai più giovani. Hanno partecipato all’evento promosso dall’agenzia anche il regista Paolo Genovese in qualità di mentore dei giovani talent, e la star americana Giacomo Gianniotti. L’attore si è confrontato con i nuovi talenti sul cinema americano. I nuovi interpreti under 30, la cui età va dai 19 ai 29 anni, sono stati selezionati al termine del DO Tour Casting, che ha avuto luogo nelle maggiori città italiane da novembre a febbraio.

Più di 1000 le candidature ricevute, oltre 300 gli attori visionati nel corso delle tappe che hanno toccato rispettivamente Torino, Milano, Roma, Firenze e Napoli. Gli attori che andranno a comporre il nuovo vivaio della DO Cinema sono 24: Gaia Altucci, Maria Anolfo, Vincenzo Antonucci, Matteo Bassi, Adele Cammarata, Giulio Cavazzini, Federica Cinque, Domenico De Meo, Leo Ferrari, Ian Gualdani, Cesare Hary, Anna Iodice, Nutsa Khubulava, Pietro Lancello, Davide Lenoci, Jacopo Demetrio Massara, Chiara Merulla, Simone Poccia, Paolo Rovere, Alice Sellan, Sarah Short, Giacomo Toccaceli, Leonardo Venturi e Yile Vianello. Le scelte di Daniele Orazi e del suo team rappresentano un significativo riconoscimento al talento non ordinario, alla motivazione e alla diversità come ricchezza e come opportunità di crescita. I nuovi rappresentati provengono infatti dalle migliori scuole e accademie di formazione artistica europee, tutte diverse per formazione e approccio allo studio.

Inoltre, nel corso della presentazione all’industria è stata annunciata la nuova e importante iniziativa dell’agenzia che vede coinvolti proprio i nuovi attori della DO Consulting & Production: si tratta della “We DO” powered by DO Cinema, la nuova sezione della talents factory destinata proprio ai talenti emergenti, che sarà coordinata da un team altrettanto giovane e dinamico formato da Vittoria Spaccapietra, Martina Piraino e Dante Perrel.

L’evento di presentazione non sarebbe stato possibile senza il prezioso apporto di Fabrizio Cestari e Emanuela Di Giammarco per Rockett, la fotografa Azzurra Primavera e il suo team,Simone Belli Agency, Land Rover, Levi’s, Casamaria Professional e Fleur Garden Trastevere.