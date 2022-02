Video | Francesco Totti e Ilary Blasi smentiscono sui social la loro separazione

Dopo le ennesime voci della sua separazione con Ilary Blasi, riprese anche da alcuni quotidiani nazionali, Francesco Totti ha deciso di smentire i rumors dai suoi profili social. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news”.

A preoccupare maggiormente l’ex capitano giallorosso sono soprattutto i bambini: “Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose. Fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”, ha detto Totti.

La smentita di Totti

Anche Ilary Blasi ha deciso di affidare ai social la smentita sulla crisi con il suo Francesco, pubblicando una storia al ristorante dove appare con la sua famiglia, marito compreso. Basterà questo a mettere a tacere i rumors più maligni? Forse no.

Il video di Ilary Blasi

Nonostante i video pubblicati dai diretti interessati infatti, sono in molti a sostenere la tesi che Francesco Totti e Ilary Blasi abbiano già le carte pronte del divorzio e che da mesi vivano da separati in casa. Smentita o no la crisi, nel caso ci fosse, questa andrebbe gestita solo dalle persone coinvolte perché, come ha ricordato il calciatore, in mezzo a queste ‘chiacchiere’ ci finiscono anche i loro figli.