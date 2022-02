GF Vip 6, lite nella notte tra Jessica e Lulù: “Sei pazza”

Notte movimentata al Grande Fratello Vip 6. Una lite tra Jessica e Lulù ha messo un po’ di pepe nella casa più spiata d’Italia.

Tutta colpa di un letto.

Jessica e Barù sono sempre più vicini, e il pubblico non aspetta altro che un passo in avanti nel loro rapporto. Finalmente, ieri notte, tra i due sembrava stesse per smuoversi qualcosa.

Barù è andato nella stanza arancione, addormentandosi a letto con Jessica. Tuttavia, il letto della loro prima dormita insieme non era di Jessica, ma di Lulù.

La Princess non ha preso bene l’invasione di territorio, e dopo essersi lamentata con le compagne di stanza ha svegliato Jessica, chiedendole il favore di andare a dormire da un’altra parte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐽𝑒𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑢̀ ♡ (@jeru_weloveu)

Nel mentre, Barù si è svegliato e per non creare problemi alle sorelle è tornato nella sua stanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐽𝑒𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑢̀ ♡ (@jeru_weloveu)

Poco è valso il tentativo di Lulù di farlo tornare da Jessica.

Al rifiuto di entrambi di tornare a dormire insieme, la Selassié Junior se l’è presa con la sorella: “Tu devi rompere i co**ni perché sei pazza, non sei normale, mi dispiace per te devi andare da uno psicologo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐽𝑒𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑢̀ ♡ (@jeru_weloveu)