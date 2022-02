Ghali cambia look e annuncia l’arrivo del “miglior album che abbia mai fatto”

Non postava da gennaio e i fan cominciavano a chiedersi che fine avesse fatto. Ghali era sparito ma le ragioni sono validissime. Il rapper ha svelato di essersi chiuso in studio per scrivere e registrare il “miglior album che abbia mai fatto”. Lo annuncia così sui social pubblicando uno scatto in cui appare con un nuovo look, che comprende l’addio ai dread colorati che erano diventati ormai segno distintivo.

“Sono due settimane ormai che sono in America a finire il nuovo album. Dormo e mi sveglio ragionando sui brani. Sogno i concerti che faremo quando uscirà il disco e quando mi sveglio mi segno appunti e modifico la scaletta”, scrive.

“Bevo un caffè- racconta- chiamo mia madre per sapere come sta e ogni volta realizzo che mi state facendo vivere tutto ciò che ho sempre sognato da bambino. I messaggi che mi mandate e l’energia che percepisco da parte vostra sono linfa vitale per me”.

La mancanza di concerti ha inciso e non poco su questo cambiamento di piani: “DNA era un disco nato per essere portato in giro, per essere suonato e vissuto live e la pandemia purtroppo ha impedito tutto questo ma il vostro supporto non è mai mancato un giorno”.

Dall’uscita dell’ultimo singolo, “Wallah”, lo scorso ottobre, “sono successe tante cose– aggiunge- ho tanto da raccontarvi ma riesco a farlo bene solo con le canzoni e sul palco. Voglio fare riflettere e divertire contemporaneamente le persone come ho fatto fin ora ma questa volta con il miglior album che io abbia mai fatto. È ora di iniziare un nuovo capitolo, spero solo non mi fermino ai controlli”.