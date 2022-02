Giancarlo Commare: “Smettiamo di chiedere il permesso di essere chi siamo” – VIDEO

“Smettiamo di chiedere il permesso di essere chi siamo“. Questo il monito di Giancarlo Commare e Piero Di Blasio ai nostri microfoni. Abbiamo incontrato l’interprete di Jamie e il regista in occasione della presentazione di Tutti parlano di Jamie al Teatro Brancaccio di Roma.

Il musical è un manifesto di unicità e inclusività. Una storia vera, quella dell’adolescente Jamie Campbell. Una storia di formazione. Non una storia sull’omosessualità ma una battaglia contro i pregiudizi. Una lotta per i sogni e per un posto nel mondo. Un ritratto della libertà in cui il concetto di normalità è superato. E ancora, musica, coreografie, colori, drag queen, abiti e make-up scintillanti. Dopo il clamoroso successo ottenuto dal suo debutto nel West end londinese e in contemporanea con cinque Paesi nel mondo, debutta in Italia il pluripremiato musical in scena dall’11 marzo al 3 aprile. Lo spettacolo racconta la storia di un adolescente che decide di lottare contro tutti i pregiudizi, pur di realizzare un sogno ed uscire dall’oscurità.

LA STORIA

Abbandonato dal padre, che non vuole più saperne di lui e della ex moglie, Jamie vive una vita serena e spensierata nella tranquilla e umile Sheffield, città industriale inglese. Va a scuola, come tutti i ragazzi della sua età, ma a differenza di questi, Jamie ha un sogno ambizioso: diventare una Drag Queen. Appoggiato dalla madre Margaret, dalla sua migliore amica Pritti e da un mentore alquanto particolare (Hugo – Loco Chanelle), Jamie scopre il gusto della libertà: la libertà di essere normali. Tra una professoressa un po’ dura (Miss Hedge), una “zia” pazza (Ray, la migliore amica della mamma), il bullo della scuola (Dean) ed una classe piena di compagni pazzi e iperattivi, Jamie si avvierà al ballo di fine anno con una sola idea in mente: presentarsi come la migliore e più reale versione di sé, distruggendo convinzioni e costrizioni, abbattendo il muro più alto e duro di tutti, quello del giudizio.

L’INTERVISTA A GIANCARLO COMMARE (JAMIE) E PIERO DI BLASIO (REGISTA)

L’INTERVISTA A LACCIO (COREOGRAFO E SUPERVISORE ARTISTICO)