Mi preoccupa l’addome sempre gonfio da sembrare incinta…

Ciao cari esperti, vi ringrazio per la vostra risposta di oggi, comunque… purtroppo non posso prendere appuntamento con un ginecologo, mia madre non sa di queste piccole relazioni avute, e non voglio neanche raccontargliele, un giorno mi ha detto che da una ginecologa non mi può portare fin che non avrò avuto le mie prime esperienze, e vivo in un paesetto molto piccolo, qua da quel che so non ci sono posti come quelli che avete descritto… ci sarei già andata volentieri, a mia mamma non racconto niente perché non mi ascolta o sa solo rispondere male… la mia unica paura come detta diverse volte e solo quella di essere incinta, (non ho avuto relazioni complete) poi il resto ha comunque una soluzione, dalla paura ogni cosa che sento nel mio corpo o che succede lo interpreto come un sintomo, della quale ho raccontato diverse cose… quelle che mi preoccupano di più sono state appunto quelle perdite marroni durate una settimana e l’addome particolarmente gonfio da sembrare incinta… spero di no… grazie ancora, buona giornata/notte.

Anonima, 15 anni

Cara Anonima,

capiamo la fatica a dover gestire il giudizio altrui o la possibilità di essere etichettati. A volte è proprio difficile parlare con i genitori di questi argomenti perchè c’è pudore, timore, ansia, possibilità di poter deludere gli altri. Magari c’è una cugina, una zia, una amica che senti più vicina con cui confrontarti e chiedere maggiore sostegno. Dal ginecologo non è necessario andarci solo se si hanno primi approcci intimi, ma la prima visita avviene dalla comparsa del primo ciclo, per approfondire l’aspetto ormonale e monitorare la regolarità del ciclo.

Hai sottolineato un passaggio importante, di come in questo momento l’ansia sia un aspetto pervasivo che probabilmente si riversa sul timore di gravidanza perchè è più facile esprimerlo o avere degli elementi concreti. Invece a volte l’ansia potrebbe anche nascondere altri vissuti più profondi, come quel tuo sentirti sempre triste o non vista. Puoi forse chiedere se nella tua scuola ci sia uno sportello di ascolto psicologico così da avere uno spazio in cui raccontarti senza alcun giudizio o aspettativa. Parlare liberamente ti aiuterà anche a trovare delle strategie per gestire l’ansia.

L’addome gonfio non necessariamente legato ad una gravidanza, potresti soffrire di meteorismo, potresti somatizzare l’ansia sull’intestino con frequenti coliti. Le perdite come ti abbiamo sottolineato nelle precedenti mail potrebbero essere episodi di spotting ma non ci sembra che ci siano rischi significativi. Puoi stare tranquilla.

Un caro saluto!