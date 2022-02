The Weeknd bacia l’ex amica di Bella Hadid – VIDEO

Dimenticate gli scatti con Angelina Jolie. The Weeknd è stato paparazzato con una nuova ragazza. Quella che ormai sembra essere l’ex amica di Bella Hadid: Simi Khadra.

Origini palestinesi (come Bella), nata in Arabia Saudita e cresciuta a Londra. Influencer, trend setter, deejay e star di Instagram insieme alla sorella gemella (@simihaze). Questo tutto quello che c’è da sapere su di lei. La 28enne era al party per il 32esimo compleanno dell’artista canadese. È stato Tmz a pubblicare un video in cui i due si baciano. Eccolo di seguito ↓

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TMZ (@tmz_tv)

Già nelle scorse settimane, la coppia era stata avvistata a cena insieme. Una fonte vicina aveva, però, precisato che parlare di implicazioni sentimentali è sbagliato. “The Weeknd e Simi non stanno uscendo, sono amici da anni”, aveva detto a E!News.

The Weeknd sbarca su Amazon Prime Video

Sempre riservato sulle questioni private, The Weeknd non commenta e anzi annuncia ai fan uno speciale musicale realizzato per Amazon Prime Video. Sarà disponibile dal 26 febbraio “The Dawn FM Experience”, un viaggio visivo che racconta l’ultimo disco dell’interprete di “Take my breath”.