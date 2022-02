Calinculo, nuova data di uscita per il film con Andrea Carpenzano e Gaia Di Pietro

Dopo la presentazione alla 72esima Berlinale, in concorso nella sezione Panorama, Calcinculo ha una nuova data di uscita. Diretto da Chiara Bellosi e scritto da Maria Teresa Venditti e Luca De Bei, il film arriva al cinema il 24 marzo distribuito da Luce Cinecittà. La pellicola – una produzione tempesta con Rai Cinema in co-produzione con tellfilm – vede come protagonisti l’esordiente Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano e Barbara Chichiarelli. Nel cast anche Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Claudia Salerno e Alessio Praticò.

“Questa storia è una fiaba. Ovvero: del giocare con la realtà. Quando ero piccola – si legge sulle note di regia – mi raccontavano le storie e c’era una differenza tra fiaba e favola. Così per me la favola è sempre rimasta qualcosa di un po’ triste e asciutto e barboso, con la sua morale inesorabile in chiusura. La fiaba invece è come un universo che si espande e raccoglie tutto quello che trova per strada: oggetti insensati, personaggi strambi, posti pieni di fascino ma sempre un po’ inquietanti. La fiaba tiene tutto insieme e racconta, non spiega, no, non spiega proprio niente. È una scoperta continua e alla fine nessuno ti dice cosa hai scoperto, lo sai solo tu. Quando ho letto Calcinculo, il primo modo di vederlo è stato questo: una fiaba nera come il fitto della foresta, ma col sentiero seminato di paillettes“.