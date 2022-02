Francesca Michielin compie gli anni e si regala una laurea…da 110

Cantautrice, direttrice d’orchestra e ora anche dottoressa. Francesca Michielin si è laureata in canto jazz al Conservatorio di Castelfranco Veneto. È la stessa artista a raccontare, in un video pubblicato su Instagram, la gioia per la fine di un percorso condiviso costantemente con i suoi followers. Francesca ha raggiunto il traguardo con la votazione di 110 e i complimenti, sotto il post, si sprecano. Tra i messaggi di auguri quelli di Elisa, Miriam Leone, Margherita Vicario, Annalisa, Elodie, Emma Marrone e Nek.

La laurea è, però, anche un bel regalo di compleanno. La Michielin, infatti, compie proprio oggi 27 anni. È nata nel 1995 a Bassano del Grappa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Lo scorso 5 gennaio, invece, l’interprete di “Nessun grado di separazione” ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera. Noi l’abbiamo celebrata con la playlist delle sue canzoni più belle, eccola al link.

Francesca anche scrittrice

Instancabile e creativa, Francesca ha anche avuto il tempo di scrivere un romanzo. Uscirà il 15 marzo “Il cuore è un organo”, una storia tutta al femminile, travolgente e sincera. Quella di Verde, giovanissima cantautrice all’apice del successo, e quella di Regina, vecchia gloria della musica leggera ritiratasi dalle scene ormai da decenni ed è anche la storia di Anna, che le ha fatte incontrare.

Generazioni distanti, le loro, ma accomunate da una stessa, viscerale passione per la musica e da uno stesso e profondo dolore. Attraverso il loro incontro danno il via a una vera e propria rivoluzione che le renderà più forti e più aperte al cambiamento e all’accettazione di sé, errori compresi.

LEGGI DI PIÙ: Francesca Michielin debutta come scrittrice: esce a marzo il suo primo romanzo