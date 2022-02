Esce oggi “Specchio”, l’album d’esordio di Ariete

E’ disponibile da oggi su tutte le piattaforme ‘Specchio’, l’album d’esordio di Ariete. Undici le tracce totali già anticipate dai singoli ‘L’ e ‘Club’. Con oltre 37 milioni di stream per il brano ‘L’ultima notte’, la giovane cantautrice romana è ormai una voce di riferimento nel nostro panorama musicale. Un ‘bedroom pop’ il suo, che riesce a creare dimensioni profonde grazie alla semplicità e alla schiettezza che contraddistinguono i suoi brani.

‘Specchio’ rappresenta un viaggio introspettivo e una finestra aperta su se stessi, che indaga il passato, le paure, i ricordi e le proprie debolezze attraverso un sound malinconico e nostalgico. Per questo progetto, Ariete si affianca ad alcuni artisti che caratterizzano la scena contemporanea, tra rap e cantautorato. Nell’album partecipano infatti Madame, che firma il brano ‘Cicatrici’ e Franco126, che ha collaborato nel brano ‘Fragili’. Proprio il cantautore romano le ha dedicato oggi, un post su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco126 (@franchino126)

Specchio in esclusiva su Amazon

Inoltre, in esclusiva su Amazon, sono disponibili il CD, il CD autografato, il vinile, il vinile trasparente autografato in e vinile nero autografato con t-shirt e torte bag in esclusiva sul sito di bomba.

Ariete, le date del tour

Dopo la tournée estiva che l’ha portata in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, Ariete sarà di nuovo in tour con le prime date dell’’Ariete – Club tour’ in partenza a marzo 2022 e già quasi tutto sold out.

12 marzo @Alcatraz – Milano

13 marzo @Alcatraz – Milano – SOLD OUT

17 marzo @Gran Teatro Geox – Padova SOLD OUT

18 marzo @Teatro Concordia di Venaria Reale – Torino SOLD OUT

21 marzo @Tuscany Hall – Firenze SOLD OUT

23 marzo @Palapartenope Napoli NUOVA VENUE

27 marzo @Atlantico Live Roma – SOLD OUT

28 marzo @Atlantico – Roma SOLD OUT