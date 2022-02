“Il nuovo (e al contempo vecchio) tour si chiamerà ‘Dove eravamo rimasti’, ed è una frase presa in prestito dal grande Enzo Tortora. Dopo anni di attesa si torna, questa volta per davvero”. Così i Pinguini Tattici Nucleari annunciano le nuove date dei loro concerti, in sospeso ormai dall’inizio della pandemia di Coronavirus.



Il “Dove eravamo rimasti tour” sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire -appunto- da dove si era rimasti.

Se è vero che i PTN non si sono mai fermati, con un’autentica collezione di dischi d’oro, di platino, doppio e triplo platino, è altrettanto vero che “Dove eravamo rimasti tour” è il modo per estendere l’abbraccio ai fan che non hanno mai smesso di sostenerli in questo periodo dai tratti atipici. A vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno attendendo impazienti il live del gruppo e hanno già acquistato i biglietti per le date nei palasport. In seguito, sarà la volta delle location outdoor.

I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario. Quelli per le nuove date saranno in vendita dalle ore 14 di lunedì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Il calendario

CALENDARIO INDOOR

martedì 14 giugno | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena ( recupero data 19/02/2022 ) – SOLD OUT

giovedì 16 giugno | Padova @ Kioene Arena ( recupero data 12/03/2022 ) – SOLD OUT

venerdì 17 giugno | Montichiari (BS) @ PalaGeorge ( recupero data 11/03/2022 ) – SOLD OUT

domenica 19 giugno | Firenze @ Nelson Mandela Forum ( recupero data 14/03/2022 ) – SOLD OUT

lunedì 20 giugno | Firenze @ Nelson Mandela Forum ( recupero data 15/03/2022 ) – SOLD OUT

mercoledì 22 giugno | Roma @ Palazzo Dello Sport ( recupero data 08/03/2022 ) – SOLD OUT

giovedì 23 giugno | Roma @ Palazzo Dello Sport ( recupero data 09/03/2022 ) – SOLD OUT

sabato 25 giugno | Eboli (SA) @ Palasele ( recupero data 05/03/2022 )

lunedì 27 giugno | Torino @ Pala Alpitour ( recupero data 26/02/2022 ) – SOLD OUT

giovedì 30 giugno | Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena ( recupero data 28/02/2022 ) – SOLD OUT

sabato 2 luglio | Ancona @ PalaPrometeo ( recupero data 03/03/2022 ) – SOLD OUT

lunedì 4 luglio | Assago (MI) @ Mediolanum Forum ( recupero data 21/02/2022 ) – SOLD OUT

mercoledì 6 luglio | Assago (MI) @ Mediolanum Forum ( recupero data 23/02/2022 ) – SOLD OUT

giovedì 7 luglio| Assago (MI) @ Mediolanum Forum ( recupero data 24/02/2022 ) – SOLD OUT

CALENDARIO OUTDOOR

sabato 9 luglio | Parma @ Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale – NUOVA DATA

domenica 10 luglio | Alba (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Medford – NUOVA DATA

giovedì 14 luglio | Cosenza @ Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo – NUOVA DATA

sabato 16 luglio | Catania @ Wave Summer Music c/o Villa Bellini – NUOVA DATA

venerdì 22 luglio | Bergamo @ Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera – NUOVA DATA

domenica 24 luglio | Servigliano (FM) @ NoSound Fest c/o Parco della Pace – NUOVA DATA

martedì 26 luglio | Genova @ Balena Festival c/o Arena del Mare – NUOVA DATA

venerdì 29 luglio | Francavilla Al Mare (CH) @ Shock Wave Festival – Lungomare Tosti – NUOVA DATA

domenica 31 luglio | Matera (MT) @ Sonic Park Matera c/o Cava del Sole – NUOVA DATA

lunedì 8 agosto | Verona @ Arena di Verona (EVENTO SPECIALE) – NUOVA DATA

sabato 13 agosto | Cattolica (RN) @ Arena Regina – NUOVA DATA