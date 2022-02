Tiziano Ferro è diventato papà, presenta Andres e Margherita sui social

Tiziano Ferro e Victor Allen sono diventati papà di Andres (4 mesi) e Margherita (9 mesi). Ad annunciarlo Ferro sui social con uno scatto che lo ritrae con i due figli in braccio insieme a suo marito. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie”, ha scritto Tiziano sui social. L’artista non ha specificato quali siano state le modalità attraverso cui sia intrapreso il percorso genitoriale, ma chiede ai fan di rispettare la privacy della sua famiglia. “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo – scrive ancora Ferro – la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo”. Il cantante conclude: “Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’ – e soprattutto ‘se’ – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene! T, V, M, A”.

