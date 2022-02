Salve,

avrei bisogno di delucidazioni. Io da sempre soffro di perdite intermestruali, anche relativamente copiose. Ho fatto esami del sangue ed ecografia transvaginale, gli esami perfetti l ecografia ha solo rilevato un piccolo fibroma. Ripeto ogni ciclo mestruale,ho queste perdite,ma questo mese mi stanno durando da ormai 8 giorni, a sprazzi però pur sempre 8 giorni , ogni tanto smettono poi riprendono, a volte anche abbondanti, escludo sia il flusso perché i giorni non sono corretti e il flusso mio è sempre continuativo . P.s attualmente ho il covid per cui ho molto stress addosso. Così la situazione non mi era mai successo, secondo voi possono essere dei problemi ormonali, magari delle irregolarità? Grazie in anticipo

Anonima

Cara Anonima,

in una consulenza online è difficile se non impossibile fare delle diagnosi accurate in quanto ci vogliono non solo una anamnesi clinica dettagliata ma anche strumenti di precisione diagnostica che aiutano a monitorare la situazione.

Solitamente gli episodi di spotting intermestruali potrebbero essere correlati all’ovulazione e quindi al brusco calo degli estrogeni (sbalzo ormonale) che solitamente precede di qualche giorno il picco ovulatorio (picco di LH) e che provoca un piccolo sfaldamento della mucosa uterina. Lo spotting può avere cause disfunzionali e organiche. Le più comuni sono le prime, legate a un’ovulazione non ottimale e sono più frequenti soprattutto in giovane età. Tendono a risolversi spontaneamente nel corso di due o tre cicli mestruali.

Lo spotting può essere provocato da cause definite disfunzionali come alterazioni ormonali da stress, disturbi del comportamento alimentare (specie bulimia) e obesità oppure può essere legato a cause organiche come cisti ovariche, vaginosi e vaginiti, ectopia del collo dell’utero, polipi e fibromi, endometriosi, lesioni precancerose o tumorali; menopausa precoce, disfunzioni tiroidee, diabete. Se queste perdite persistono nel tempo con regolarità è importante capirne l’origine.

Sicuramente lo stress fisico ed emotivo che stai attraversando non aiuta. Appena potrai uscire è importante che tu possa confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento per approfondire questi episodi e trovare la giusta strategia di intervento.

Un caro saluto!