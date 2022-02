La FIFA sanziona la Russia: gare in campo neutro e senza nome

La Fifa ha stabilito che nessuna competizione di calcio internazionale potrà essere giocata in territorio russo: le partite “casalinghe” saranno disputate in campo neutro e senza spettatori. Inoltre, la Russia non potrà partecipare con il suo nome, ma sotto la denominazione “Football Union of Russia (RFU)”. Bandiere e inni non potranno essere utilizzati. A stabilire all’unanimità “le prime misure immediate” del calcio in seguito alla guerra scatenata in Ucraina dalla Russia l’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa, “in linea con le raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale”. La Fifa la condanna “l’uso della forza da parte della Russia nell’invasione dell’Ucraina. La violenza non è mai una soluzione e la Fifa esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in Ucraina”. Il primo impegno della nazionale russa è in programma il 24 marzo, per i playoff mondiali contro la Polonia, che però ha già annunciato che non scenderà in campo.

La Svizzera chiede l’esclusione della Russia dai Mondiali

Anche la neutrale Svizzera si unisce alla protesta ufficiale di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca, e chiede l’esclusione della Russia dai Mondiali condannando, con una nota ufficiale l’attacco di Putin all’Ucraina: “L’ASF condanna l’attacco russo all’Ucraina, che non solo viola palesemente il diritto internazionale, ma anche i valori universali del calcio, come per esempio la promozione di rapporti amichevoli, diffusi negli statuti della Fifa. La nostra preoccupazione è per le persone colpite in Ucraina, in particolare per la Federazione calcistica dell’Ucraina e tutti i suoi membri. L’ASF sostiene la posizione delle Federazioni della Polonia, Svezia e Repubblica Ceca nel chiedere l’esclusione della nazionale maschile russa dagli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. In solidarietà con queste Federazioni, l’ASF non giocherà nessuna partita competitiva o amichevole contro le squadre nazionali russe fino a nuovo avviso. Se necessario, questa posizione non negoziabile dell’ASF si estende esplicitamente anche alla prima partita della sua nazionale femminile all’UEFA Women’s EURO contro la Russia, in programma il 9 luglio 2022 in Inghilterra”.

L’Uefa esclude lo Spartak Mosca dall’Europa League

Secondo le informazioni della Bild, gli ottavi di finale di Europa League tra Lipsia e Spartak Mosca (in programma il 10 e il 17 marzo) saranno annullati. L’Uefa escluderà la squadra russa dalla competizione, e il Lipsia passerà direttamente ai quarti.