Jason Momoa e Lisa Bonet sono tornati insieme? L’indiscrezione

Sembra che Jason Momoa e Lisa Bonet siano tornati a vivere insieme. Una delle coppie più romantiche di Hollywood, dopo oltre 16 anni di relazione, aveva annunciato il divorzio sui social a gennaio. Secondo quanto si legge su HollywoodLife “Jason si è ritrasferito da Lisa circa due settimane fa e i due sono tornati insieme. Entrambi hanno deciso di lavorarci su piuttosto che gettare la spugna perché hanno investito così tanto tra di loro“. Inoltre, i figli della coppia sono “emozionati all’idea che i loro genitori abbiano deciso di dare al loro matrimonio un’altra chance. Tutti sperano davvero che entrambi riescano a far funzionare le cose stavolta“. La fonte raggiunta da HollywoodLife ha aggiunto che Lisa “è ed è sempre stata l’unica donna che Jason abbia mai amato“.

LA COPPIA HA ANNUNCIATO IL DIVORZIO A GENNAIO: IL COMUNICATO

“Abbiamo tutti sentito la pressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione… Una rivoluzione si sta svolgendo e la nostra famiglia non fa eccezione… sentendo e crescendo dai cambiamenti sismici che avvengono. E così condividiamo la notizia della nostra famiglia. Ci stiamo separando. Non lo condividiamo perché questo sia degno di nota ma perché possiamo andare avanti con le nostre vite con dignità e onestà. L’amore tra di noi continua, evolvendosi nei modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere ciò che stiamo imparando a diventare. Incrollabile è la nostra devozione a questa vita sacra e ai nostri figli, insegnando loro cosa è possibile, a vivere la preghiere e a far prevalere sempre l’amore”.