Tommaso Paradiso: “Non andrei mai a Sanremo ma farei un tour con Calcutta”

Non è un mistero che il nome di Tommaso Paradiso sia comparso più volte nel toto cast del Festival di Sanremo. Sempre in lizza secondo i bookmakers nei mesi precedenti alla kermesse. L’ex leader dei Thegiornalisti, però, oggi ammette di non averci mai pensato. Lo dice forte e chiaro durante la presentazione del suo primo disco da solista, “Space Cowboy”, in uscita il 4 marzo per Island Records e Universal Music Group.

“A un certo punto- ricorda- ho chiamato anche il mio ufficio stampa chiedendo il perché uscisse costantemente questa notizia e neanche loro sapevano. Io posso affermare con certezza che non andrò mai a Sanremo da concorrente. Non farò mai una gara canora”.

Poco affine il meccanismo televisivo al cantautore che preferisce di gran lunga altri palchi. Potendo sognare, tra i desideri ha, infatti, un tour con Calcutta: “È da tempo che i nostri capi/produttori ci dicono che dovremmo fare una sorta di ‘Banana Republic’ (il disco di Francesco De Gregori e Lucio Dalla, ndr) del futuro e io ho detto ‘Perché no?’. Ci siamo scambiati i profili Instagram, figuriamoci fare uno stadio insieme. È molto più semplice”.

“Space Cowboy”: un disco nato sognando l’America

Paradiso, intanto, è prontissimo a tornare su tutte le piattaforme con il suo “Space Cowboy”, raccolta di 11 tracce anticipate dai singoli “Lupin”, “La stagione del cancro e del leone”, “Tutte le notti” e “Magari no”. Tutte tasselli di un percorso alla ricerca dell’essenziale nei suoni e nei testi con l’obiettivo di arrivare al pubblico senza troppi filtri. Tra i brani anche la collaborazione con Franco126 in “Amico vero”, pezzo nato quasi per caso dopo una telefonata tra i due e a qualche anno dal feat in “Stanza singola”. Poi la prima stesura è arrivata durante una sessione al pianoforte di casa Paradiso.

“Space Cowboy” è, però, soprattutto il manifesto di quello che è l’artista romano in questo momento. La title track, non a caso, “è il mio testamento e si riassume nella frase ‘Tu vuò fa l’americano ma nel cuore hai Vasco”. Gli Stati Uniti sono per il 38enne “un punto di rifermento, anche estetico”. E a tal proposito racconta: “Sono nato e cresciuto e continuo a vedere i film con Sergio Leone. La mia non ne può più. Conosco tanti western a memoria. Se dovessi portare 3 o 5 film su un’isola deserta uno sarebbe sicuramente ‘Lo chiamavano Trinità’. L’America è sempre stata per me un orizzonte. È stata il faro dello showbusiness e lo stesso Vasco Rossi cita spesso James Dean nelle sue canzoni, anche De Gregori cita l’America nelle sue canzoni. Per noi italiani è sempre il sogno in qualche modo”.

Tommaso al cinema da regista e in tour a marzo

E, a proposito di sogni, Paradiso si prepara a debuttare anche come regista. Il 26, 27 e 28 aprile uscirà nelle sale “Sulle Nuvole”, una storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici.

Nei progetti non dimentica il tour che lo vedrà esibirsi nei teatri più importanti d’Italia a partire dal 25 marzo. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito di Vivo Concerti e sulle piattaforme online d’acquisto.