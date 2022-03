Amici 2022, indiscrezioni: Stefano De Martino ritrova Belen, Giorgia giudice

Giorgia e Stefano De Martino in giuria, Belen Rodriguez ospite fisso. Sono questi i nomi che, negli ultimi giorni, stanno riempiendo le pagine di tutti i siti in vista dell’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi. La 21esima edizione è in partenza il 19 marzo ma la produzione del programma non ha ancora svelato dettagli ufficiali sul cast.

È sempre più certa la conferma di De Martino tra i giudici, dovrebbero, invece, non trovare nuovamente posto Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto. Il ballerino, però, rincontrerebbe sul piccolo schermo Belen Rodriguez, con la quale si vocifera la ripresa della loro relazione. L’argentina sarebbe stata scelta per commentare le performance e gli appassionati di gossip non possono che esserne felici. Giorgia, vera e propria icona della musica nostrana, potrebbe essere la guida perfetta per gli aspiranti cantanti. Tra i nomi in ballo per chiudere la lista anche l’attrice Giulia Michelini.