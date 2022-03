GF Vip 6, scoppia l’asciugatrice-gate: scontro nella notte tra Lulù e Barù

A 10 giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 6, i nervi degli inquilini sono molto tesi.

Basta poco per accendere la miccia e far scattare una discussione, come quella accaduta ieri notte tra Lulù e Barù.

Al centro dello scontro, l’asciugatrice.

L’asciugatrice-gate

Tutto è iniziato quando Lulù ha tolto dall’asciugatrice i panni di Barù, pensando fossero asciutti.

Accortosi di quanto accaduto, il food blogger ha redarguito la Princess, mostrandole che i suoi vestiti erano ancora umidi e accusandola di essere irrispettosa.

Lulù ha spiegato a Barù che doveva asciugare con urgenza i suoi indumenti intimi, per utilizzarli il giorno dopo: “Mi sono rimaste solo quattro mutande!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GrandeFratelloByLorenaLory 🦋 (@grandefratellobylorenalory)

La discussione si è protratta a lungo, coinvolgendo anche altri inquilini. In particolare, Lulù ha accusato Jessica di non aver preso le sue difese.

Fortunatamente, dopo una lunga chiacchierata notturna, è tornata la pace tra tutti i vipponi.