Ariete, le date live di Specchio Tour diventano 21 e si spostano a giugno

Per le problematiche legate al covid anche Ariete è stata costretta a rimandare l’inizio del suo Specchio tour. Ma c’è una buona notizia: alle 8 date previste se ne aggiungono altre 13, per un totale di 21 appuntamenti live. Il tour nei club partirà ufficialmente il prossimo 15 giugno dal Carroponte di Milano. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date e le nuove venue.

Ariete tornerà live prossimamente con 21 date dal vivo che la vedranno impegnata dal prossimo 15 giugno quando partirà da Milano al Carroponte. L’album ‘Specchio’, uscito da meno di una settimana ha già registrato 1 milione di ascolti nelle prime 24 ore. Questi numeri si aggiungono ai 150 milioni di streaming che Ariete ha registrato sulle piattaforme streaming dal suo debutto nella musica nel 2020.

In attesa di vedere dal vivo la cantautrice, è online il video ufficiale del nuovo singolo di Ariete ‘Castelli di lenzuola’, diretto da Simone Peluso. Nella traccia, l’interprete di ‘L’ultima notte’, racconta e canta al meglio il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Le date live di ‘Specchio Tour 2022’

15/06 MILANO @CARROPONTE_ DATA RIPROGRAMMATA

18/06 NAPOLI @SUONA FESTIVAL – VENUE TBC _ DATA RIPROGRAMMATA

25/06 GENOVA @GOA-BOA_THE NEXT DAY

26/06 PADOVA @ARENA LIVE GEOX – DATA RIPROGRAMMATA

27/06 FIRENZE @VIPER SUMMER FESTIVAL _ DATA RIPROGRAMMATA

30/06 PERUGIA @L’UMBRIA CHE SPACCA

02/07 CAORLE (VE) @PARCO DEL PESCATORE

06/07 ROMA @ROCK IN ROMA _ DATA RIPROGRAMMATA

08/07 COSENZA @BE ALTERNATIVE FESTIVAL – Piazza XV Marzo

09/07 MOLFETTA (BA) @BANCHINA SAN DOMENICO – LUCE FESTIVAL

14/07 PISTOIA @Pistoia Blues – Storytellers

15/07 BOLOGNA @SEQUOIE X OLTRE

16/07 COLLEGNO (TO) @FLOWERS FESTIVAL _ DATA RIPROGRAMMATA

27/07 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Lungomare Tosti @SHOCK WAVE FESTIVAL

30/07 CASTEL FOLK @VILLA LAGARINA (TN)

05/08 PAESTUM (SA) @SUONA FESTIVAL – CLOUDS ARENA

06/08 GALLIPOLI (LE) @PARCO GONDAR

12/08 ASCOLI PICENO – PIAZZA DEL POPOLO @ASCOLI SUMMER FESTIVAL

19/08 BAGHERIA (PA) @PICCOLO PARCO URBANO

20/08 CATANIA @VILLA BELLINI

08/09 PISA @SUMMER KNIGHTS