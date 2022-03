E se il preservativo si è sporcato di liquido preseminale… 

Buongiorno,

ho avuto un rapporto occasionale con una ragazza nei suoi giorni fertili. Ho usato il preservativo e non ho eiaculato, ma lei dopo avermi toccato, ha toccato il preservativo. Continuo a pensare che il preservativo possa quindi essersi sporcato di qualche liquido preseminale o altro. Questa ragazza qualche giorno fa mi ha detto che le è arrivato il ciclo, ma io continuo a pensare che possa essere qualche episodio di spotting e non se ne sia accorta. Sono sempre molto ansioso riguardo queste tematiche e faccio fatica a vivere serenamente rapporti di questo genere, specialmente quando l’altra ragazza non usa contraccettivi come la pillola. Volevo quindi chiedere a voi esperti se ci sono rischi e se mi potete dare qualche consiglio per vivere in modo sereno la mia vita sessuale. VI ringrazio tanto

F.

Caro F.,

da quello che ci hai raccontato non dovrebbero esserci dei rischi significativi, in quanto non vi è stata alcuna eiaculazione. Il liquido preseminale, per quanto in letteratura la controversia sia ancora aperta, non dovrebbe contenere spermatozoi mobili capaci di poter fecondare. Inoltre va specificato che lo sperma esposto all’aria o su superfici esterne tende a seccarsi rapidamente perdendo la sua efficacia contraccettiva.

L’arrivo del ciclo dovrebbe essere un elemento di conferma rispetto ad un rapporto che non si può considerare a rischio.

Rispetto all’ansia che gira intorno alla sfera intima, la prevenzione è un elemento fondamentale, e proteggere i rapporti dall’inizio alla fine è una risposta molto efficace. Utilizzare il preservativo permette anche di limitare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili.

Per avere maggiori informazioni potresti anche recarti presso un Consultorio della tua zona dove trovare esperti pronti ad accogliere i tuoi dubbi in totale rispetto della privacy.

Un caro saluto!