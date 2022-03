Elodie annuncia il suo nuovo singolo: un brano che farà ballare

Elodie sta per tornare con nuova musica. L’artista romana ha annunciato “Bagno a mezzanotte”, il suo nuovo singolo. Sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 9 marzo.

“È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba”, racconta la cantante che presta la voce a un testo scritto da Elisa. “Collaborare con lei- dice Elodie- è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri”.

“Bagno a mezzanotte”, prodotta da Marz e Zef, è un singolo dal sound dance che racconta l’importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità, senza doversi necessariamente confrontare con l’approvazione altrui.