Pete Davidson esce con Kim Kardashian. Kanye West lo seppellisce vivo nel suo ultimo video

Kanye West non riesce proprio a digerire la relazione dell’ex moglie Kim Kardashian con Pete Davidson. Da settimane, il rapper si lancia in sfoghi sui social contro il comico, attaccandolo con più di qualche post. L’ultima provocazione, però, arriva in video e lascia tutti senza parole. L’artista- nella clip animata del singolo “Eazy” con The Game – rapisce Davidson e lo seppellisce vivo. In una delle sue strofe, Ye canta di poter battere l’attore:

Noncustodial dad, I bought the house next door

What you think the point of really bein’ rich for?

When you give ‘em everything, they only want more

Boujee and unruly, y’all need to do some chores

Rich-ass kids, this ain’t yo’ mama house

Climb on your brother’s shoulders, get that Top Ramen out

God saved me from that crash

Just so I can beat Pete Davidson’s ass (who?)

La sequenza è solo il culmine di una battaglia pubblica in cui il rapper sembra ormai non voler deporre le armi. Post aggressivi, minacce e dichiarazioni d’amore a Kim Kardashian: West si è sbizzarrito nei suoi attacchi tanto da spingere Davidson ad abbandonare i social.

KK- oltre ad aver difeso il compagno sempre a mezzo social- ha, invece, chiesto e ottenuto dai giudici la chiusura legale del matrimonio. Il divorzio è ora ufficiale.