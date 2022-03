I Ferragnez a Disneyland, ecco la reazione di Leone sulle montagne russe – VIDEO

Chiara Ferragni, Fedez e i figli Leone e Vittoria si stanno godendo una vacanza ‘spericolata’ sulle attrazioni di Disneyland Paris. In queste ore, i Ferragnez hanno pubblicato un video che li ritrae sulle montagne russe: la reazione del piccolo “Lello” è diventata subito virale. La clip inizia con “Ferri”, “Fede” e “Leo” alle prese con una delle tante discese dell’attrazione. “Dopo lo voglio rifare“, dice il piccolo divertito dal momento. Ma poco dopo è arrivata una discesa così ripida tanto da far cambiare idea al primogenito dei Ferragnez: “Non voglio, non voglio rifarlo!“, ha detto Leone poco divertito.

