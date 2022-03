GF Vip 6, Barù e Jessica sotto la capanna: ecco cosa è successo

La coppia/non coppia più amata del Grande Fratello Vip 6 continua a far parlare di sé. Ad una settimana dalla fine del reality di Canale 5 sembra esserci stata una svolta tra Barù e Jessica.

La notte tra sabato e domenica, dopo la festa a tema rap, i due inquilini hanno passato un po’ di tempo da soli, sotto una ‘capanna’ di coperte, fatta per loro da Lulù e Soleil.

Cosa sarà successo davvero?

I “Jerù” hanno voluto tenere segreto quello che si sono detti (o hanno fatto) sotto la capanna.

A cercare di svelare il mistero, Sophie e Soleil si sono improvvisate reporter, e nel pomeriggio di domenica hanno cercato di ricostruire a suon di interviste quanto accaduto tra Jessica e Barù.

I diretti interessati hanno confermato di aver parlato del loro rapporto anche fuori dalla casa.

“Abbiamo parlato di tante cose che con i microfoni e con le telecamere non ci siamo mai detti”, ha spiegato Jessica.

“Ci sono state chiacchiere, i nostri corpi si sono toccati ma è stato solo un piccolo avvicinamento”, è la versione di Barù. “La signorina Jessica era triste ieri, io la volevo rassicurare. Dirle che tutto andrà bene e che io le voglio molto bene e ci sono per lei”. E aggiunge “Mi piace molto come ragazza ma non vedo una grande storia d’amore tra noi due”.