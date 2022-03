La pillola Estinette posso assumerla nonostante le intolleranze?…

Grazie per la risposta

Nonostante il ciclo sia arrivato il giorno dopo posso star tranquilla o devo aspettare il ciclo successivo? Altra cosa.. facendo un test per le intolleranze alimentare è risultato latte e glutine per le quali devo far accertamenti..

Estinette posso assumerla nonostante le intolleranze? Viene compromesso l’effetto contraccettivo? Premetto che a ridosso dell’assunzione non ho mai avuto scariche.

Veronica

Cara Veronica,

ti confermiamo che non vi è nessun rischio gravidanza. Qualora dovessi confermare le intolleranze specifiche il problema nasce dal fatto che potresti avere degli episodi di diarrea più frequenti che potrebbero interferire con l’efficacia contraccettiva.

La pillola Estinette sembra contenere lattosio e saccarosio quindi poi potrebbe essere utile confrontarsi con il ginecologo per capire se può interferire con il tipo specifico di intolleranze o se vada sostituita magari anche con altri metodi contraccettivi che non prevedano una somministrazione e metabolizzazione per via orale e quindi a carico del sistema gastrointestinale, come il cerotto contraccettivo o l’anello vaginale.

Un caro saluto!