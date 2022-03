Ho perdite marroni/rosa ma anche gialle con delle tracce di sangue…

Salve, dal 5 marzo ho delle perdite vaginali marroni/rosa ma anche gialle con delle tracce di sangue e ciò mi desta preoccupazione. Quale potrebbero essere le cause? Leggendo su internet ho letto gravidanze, cancro, ecc ecc. Io non ho mai avuto rapporti sessuali completi (nemmeno la penetrazione ma solo petting) e l’ultima volta risale a agosto/ settembre. Il ciclo mi è sempre venuto regolare e abbondante, posso escludere la gravidanza? Mi sto preoccupando anche perché mio padre, oramai defunto, ha avuto il cancro, alcune mie zie anche e una in particolare lo ha avuto all’utero. Se non è nulla di grave cosa posso fare per fermarlo ? Grazie mille per la risposta in anticipo.

Anonima

Cara Anonima,

non vi è alcun rischio di una gravidanza. Lo spottig potrebbe essere legato a molteplici fattori come fisiologiche oscillazioni ormonali, periodo ovulatorio, presenza di fibromi o cisti, una ovulazione non funzionale, persistenza condizione di stress emotivo ma anche una perdita di peso drastico.

Se le perdite sono gialle e maleodoranti potrebbero anche essere segno di una infezione vaginale, per la quale dovresti fare un tampone vaginale in modo da capire la tipologia specifica di infezione.

Risulta importante quindi che tu possa confrontarti con il tuo ginecologo per capire con una anamnesi più approfondita e con strumenti diagnostici come inquadrare queste perdite. Non allarmarti subito ma la prevenzione è l’unica arma che abbiamo a disposizione per contenere dubbi e paure.

Un caro saluto!