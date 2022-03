Nel bunker a Kiev ad allentare la tensione ci pensa Amelia: a 6 anni canta Frozen e commuove tutti

“Un raggio di luce” in questi giorni drammatici. Sta facendo il giro del web il video di Amelia, 6 anni e tanti sogni al momento interrotti dalla guerra in Ucraina. La bimba, in un bunker con la sua famiglia e altre persone, ha cantato “Let it go” del film Disney Frozen allentando per un attimo le tensioni e le paure.

“Dalla prima parola pronunciata da Amelia, nel bunker è sceso un completo silenzio– scrive Marta Smekhova che ha ripreso la bimba e postato il video su Facebook- tutti hanno smesso di fare quel che stavano facendo per ascoltarla. Un raggio di luce. Nemmeno gli uomini sono riusciti a trattenere le lacrime“.