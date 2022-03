GF Vip 6, Soleil eliminata riparte da ‘La Pupa e il Secchione Show’

Eliminazione a sorpresa al Grande Fratello Vip 6, che perde uno dei protagonisti di questa edizione. Ad una settimana dalla finale ha lasciato la casa Soleil Sorge.

Concorrente tra i più discussi, riuscita a spaccare il pubblico in due fazioni, l’influencer ha movimentato il reality fin dall’inizio, creando dinamiche una dopo l’altra, dallo scimmia-gate al bicchiere-gate, senza dimenticare il famigerato triangolo con Alex Belli e Delia Duran.

La Pupa e il Secchione Show

Nonostante la sua volontà fosse quella di concedersi una vacanza una volta fuori dalla casa, Soleil dovrà cambiare i suoi piani. Barbara D’Urso l’ha voluta con sé in “La Pupa e il Secchione Show”, in partenza martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1.

È lei, infatti, il terzo giudice misterioso che affiancherà Antonella Elia e Federico Fashion Style nella nuova edizione del programma.

Per quanto riguarda il cast di Pupe e Secchioni, ancora non è stato svelato del tutto.

Tra i “famosi” sono confermati: Flavia Vento (Pupa), Nicolò Scalfi (Secchione), Francesco Chiofalo (Pupo), Aristide Malnati (Secchione), Paola Caruso (Pupa) e Gianmarco Onestini (Secchione). Quest’ultimo è anche il fratello di Luca, ex fidanzato di Soleil. Ne vedremo delle belle…

A loro si aggiungeranno altri concorrenti non famosi, i cui nomi non sono ancora stati svelati.